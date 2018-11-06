Китай заявил о готовности к диалогу с США по торговым спорам

В китайском правительстве считают, что Пекин и Вашингтон пострадают в случае торговых противоречий.

Китай готов обсуждать с США торговые противоречия для поиска путей решения возникших проблем.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя КНР Ван Цишаня.

"Торговля и экономика являются ключевыми элементами в двусторонних отношениях", - сказал он. Китай, по его словам, "готов обсуждать возникшие торговые противоречия, а также искать пути к их решению". Ван Цишань выразил уверенность, что "оба государства получат выгоду от стабильного сотрудничества, но в случае торговых противоречий также оба пострадают".

Первоначально конференция должна была пройти в Пекине, однако из-за обострившихся торговых споров между КНР и США мероприятие было перенесено в Сингапур.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в 200 миллиардов долларов.

Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка вырастет до 25%. КНР ответила пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму 60 миллиардов долларов.

Трамп также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на сумму 267 миллиардов долларов.