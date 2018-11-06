Токио надеется, что санкции США не нанесут ущерба Японии

Ранее Вашингтон временно вывел из-под иранских "нефтяных" санкций восемь государств, включая Японию.

Правительство Японии намерено продолжать тесный диалог с США с тем, чтобы американские санкции против Ирана не нанесли ущерба национальному бизнесу.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы исходим из того, что США пошли на такой шаг с учетом коренных интересов нашей страны, - сказал он. - Правительство намерено продолжить тесный обмен мнениями с Соединенными Штатами с тем, чтобы развитие ситуации не оказало негативного воздействия на японские компании". При этом генсек кабинета отказался отвечать на вопросы о том, что Токио будет делать, когда истекут 180 дней, в течение которых США не будет распространять иранские "нефтяные" санкции на своего дальневосточного союзника.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко на отдельной пресс-конференции в Токио также заявил во вторник, что Соединенные Штаты приняли во внимание нашу озабоченность по поводу сохранения стабильности поставок энергии.

Как сообщалось ранее, США временно вывели из-под иранских "нефтяных" санкций восемь государств и территорий, включая Индию, Италию, Турцию, Южную Корею, Японию, Китай. Соединенные Штаты продолжат переговоры, направленные на то, чтобы свести к нулю импорт иранской нефти, из-за чего Тегеран с мая уже потерял более $2,5 миллиарда доходов от продажи нефти.