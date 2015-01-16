Украина вернула себе украденные оккупантами Крыма 3,7 млрд гривень

Украина вернула 3,7 миллиарда гривень, украденных во время аннексии Автономной Республики Крым, сообщается на сайте Президента Украины Петра Порошенко со ссылкой на его заявление в ходе совещания с руководителями фракций Верховной Рады.

По словам главы государства, Украина вернет все средства, украденные при пособничестве представителей прежней власти, которые экс-чиновники пытаются вывести за рубеж.

«Эти деньги будут возвращены в Украину. Так же, как вчера мы вернули в Украину 3,7 миллиарда гривень, украденных во время аннексии Крыма», - сказал Порошенко.

Предположительно, речь идет о наличности и ценностях из хранилищ Национального банка Украины в Автономной республике Крым, похищенных в результате аннексии полуострова.

Читайте такжеГонтарева надеется вернуть 3,9 млрд гривень из крымского хранилища НацбанкаКак сообщал УНИАН, 16 октября прошлого года глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева и глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе встречи в Вашингтоне обсудили возможность возврата Украине 3,9 млрд грн, находящихся в Крымском хранилище НБУ.

Ранее сообщалось, что 7 мая Национальный банк Украины запретил украинским банкам работать в Крыму до окончания российской оккупации, а с 24 июля ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и АР Крым.

8 мая оккупационные власти в Крыму захватили здание Главного управления Национального банка Украины и заблокировали активы регулятора на 4,6 млрд грн, в том числе наличные средства на 3,9 млрд грн.