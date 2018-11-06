НБУ дал рекомендации Кабмину как смягчить девальвацию гривни

Отмечается, что для этого необходимо повысить качество прогнозирования бюджетных платежей.

Совет Национального банка Украины дал рекомендации Кабинету министров для недопущения разбалансировки денежно-кредитного рынка в конце 2018 – начале 2019 года и недопущения усиления девальвационного давления на гривню из-за сезонного роста предложения денег за счет государственных расходов, как это было в предыдущие годы.

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Как говорится в решении Совета Нацбанка, опубликованном на сайте НБУ, для этого необходимо безотлагательно активизировать работу по улучшению качества прогнозирования динамики средств Единого казначейского счета, а также обеспечения равномерного и прогнозируемого осуществления бюджетных платежей и возмещения НДС.

Кроме того, совет рекомендовал для снижения уязвимости государственных финансов к валютным рискам и обеспечения их устойчивости в среднесрочной перспективе придерживаться политики постепенного замещения валютных заимствований гривневыми.

Справка УНИАН. Курс украинской гривни с 18 декабря 2017 года практически ежедневно обновлял минимальную годовую отметку, приближаясь к историческому минимуму в 30 гривень/доллар, который был зафиксирован в феврале 2015 года.

Во второй половине января 2018 года девальвационное давление на гривню ослабло, и на конец месяца обменный курс гривни к доллару отыграл утраченные с начала года позиции, установившись на уровне 27,84 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины составляют 27,96/27,98 гривни/доллар.