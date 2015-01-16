Гонтарева: в Украине никогда не будет фиксированного курса

13:56, 16 января 2015
Финансы
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В Украине никогда не будет фиксированного валютного курса.

Фото УНИАН

Об этом заявила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева на заседании Верховной Рады. "Во всяком случае при моей каденции", - уточнила она, отметив при этом, что фиксированный курс гривни привел к финансовой пропасти. 

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Кроме того, глава НБУ отметила, что пока будут действовать административные ограничения, будет существовать теневой валютный рынок. "Главное задание один курс - реальный и эффективный. Когда международные организации объявят о своей помощи, то равновесие мы найдем быстрее", - подчеркнула Валерия Гонтарева.

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