Черный рынок будет существовать до снятия валютных ограничений - глава НБУ
13:57, 16 января 2015Финансы
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«Наша главная задача - установить единый курс, реальный и эффективный», - резюмировала глава НБУ
По словам Гонтаревой, ликвидность валютного рынка низкая, а спрос гораздо больший / Фото УНИАН
Черный валютный рынок будет существовать до снятия ограничений на валютном рынке.
Об этом заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева во время выступления в Верховной Раде Украины.
«Когда в стране есть дефицит валюты, НБУ внедряет административные меры. Пока будут существовать административные ограничения, будут существовать компании, которые постараются их обойти», - сказала она.
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По словам Гонтаревой, ликвидность валютного рынка низкая, а спрос гораздо больший.
«Наша главная задача - установить единый курс, реальный и эффективный», - резюмировала глава НБУ.
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