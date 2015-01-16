Черный рынок будет существовать до снятия валютных ограничений - глава НБУ

Черный валютный рынок будет существовать до снятия ограничений на валютном рынке.

Об этом заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева во время выступления в Верховной Раде Украины.

«Когда в стране есть дефицит валюты, НБУ внедряет административные меры. Пока будут существовать административные ограничения, будут существовать компании, которые постараются их обойти», - сказала она.

Читайте такжеГонтарева: в Украине никогда не будет фиксированного курса

По словам Гонтаревой, ликвидность валютного рынка низкая, а спрос гораздо больший.

«Наша главная задача - установить единый курс, реальный и эффективный», - резюмировала глава НБУ.