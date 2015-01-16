Гонтарева: спрос на валюту в Украине превышает предложение в сотни раз

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что спрос на валюту со стороны населения превышает предложение в сотни раз.

"У нас, к сожалению, недостаточно валюты, а спрос со стороны населения превышает предложение в сотни раз", - сказала она, выступая сегодня перед депутатами Верховной Рады.

"Я осознаю свою ответственность за реальную макроэкономическую ситуацию в стране", - добавила Гонтарева.

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Как сообщал УНИАН, сегодня глава Нацбанка Валерия Гонтарева выступила в парламенте с докладом о состоянии денежно-кредитной системы в целом и, в частности, о ситуации на валютном рынке.

Она заявила, что черный валютный рынок будет существовать до снятия ограничений на рынке.

«Когда в стране есть дефицит валюты, НБУ внедряет административные меры. Пока будут существовать административные ограничения, будут существовать компании, которые постараются их обойти», - сказала она.

«Наша главная задача - установить единый курс, реальный и эффективный», - резюмировала глава НБУ.