Нацбанк планирует в этом году увеличить количество гривень в стране почти на 30%

Национальный банк Украины планирует на 2015 год прирост монетарной базы на 27%, или на 91 млрд грн, и готов оказать поддержку правительству в финансировании расходов государственного бюджета только в этих пределах, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, выступая во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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«Монетарная политика на следующий год со стороны Национального банка будет очень взвешенной… Национальный банк планирует прирост монетарной базы на 27%, или на 91 млрд грн, и готов оказать поддержку правительству, Фонду гарантирования вкладов и банковской системе только в этих границах», - сказала Гонтарева. Она напомнила, что показатели основаны на прогнозе уровня инфляции в 2015 году в 17%.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила сегодня во время выступления в Верховной Раде, что в Украине никогда не будет фиксированного валютного курса.