В России решили рекордно ослабить рубль

Минфин России намерен потратить на закупку иностранной валюты рекордные 525,8 миллиарда рублей.

Российский Минфин направит на закупку иностранной валюты с 8 ноября по 6 декабря рекордную сумму - 525,8 миллиарда рублей (7,96 миллиарда долларов), говорится на сайте ведомства.

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Отмечается, что объем дополнительных нефтегазовых доходов в ноябре ожидается на уровне 513,8 миллиарда рублей (7,78 миллиарда долларов). Еще 12 миллиардов рублей (181,6 миллиона долларов) - разница между фактически полученными и ожидаемыми доходами в октябре. Минфин РФ будет закупать валюту ежедневно с 8 ноября по 6 декабря на сумму 25 миллиардов рублей (378 миллионов долларов).

Таким образом, российское ведомство установило новый рекорд по объему закупки валюты в рамках бюджетного правила - в октябре этот показатель был равен 475 миллиардам рублей (7,2 миллиарда долларов). В сентябре Минфин РФ закупил валюты на 426,9 миллиарда рублей (6,46 миллиарда долларов).

Закупками валюты в России занимается Центробанк. Он приобретает ее на открытом рынке, как правило, на валютной секции Московской биржи. Однако в сентябре регулятор отказался от таких операций до конца года из-за слишком сильных скачков курса рубля - закупка валюты создает спрос на нее, и еще больше ослабляет рубль. Вместо этого российский ЦБ будет предоставлять валюту из своих золотовалютных резервов.