Глава НБУ: эмиссия гривни за всю историю Украины составляет 338 млрд гривень
14:16, 16 января 2015Финансы
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Об этом Валерия Гонтарева заявила, выступая во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде
REUTERS
Объем монетарной базы Украины, или денег, выпущенных Национальным банком и находящихся в обращении, за всю историю с момента введения гривни в оборот составляет 338 млрд грн, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, выступая во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
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«Я хочу, чтобы все вы знали, что монетарная база нашей страны за всю историю гривни равна 338 млрд гривен. Когда я слышу о невероятных суммах эмиссии гривни, то уверяю - это еще одна очередная инсинуация», - сказала Гонтарева.
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