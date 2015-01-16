Гонтарева советует украинцам не покупать валюту
Сегодня председатель НБУ объясняла депутатам ситуацию на валютном рынке
Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева посоветовала украинцам не покупать валюту, потому что это создает панику.
Об этом она заявила во время своего выступления в Верховной Раде Украины.
«Валюту покупать не надо. Каждый, кто хочет купить валюту, создает панику. Если едете за границу, можно пользоваться платежной картой», - заявила она.
По ее словам, спрос на валюту со стороны населения превышает предложение в сотни раз.
"У нас, к сожалению, недостаточно валюты, а спрос со стороны населения превышает предложение в сотни раз", - сказала она.
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Как сообщал УНИАН, сегодня председатель НБУ объясняла депутатам ситуацию на валютном рынке.