Гонтарева советует украинцам не покупать валюту

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева посоветовала украинцам не покупать валюту, потому что это создает панику.

Об этом она заявила во время своего выступления в Верховной Раде Украины.

«Валюту покупать не надо. Каждый, кто хочет купить валюту, создает панику. Если едете за границу, можно пользоваться платежной картой», - заявила она.

По ее словам, спрос на валюту со стороны населения превышает предложение в сотни раз.

"У нас, к сожалению, недостаточно валюты, а спрос со стороны населения превышает предложение в сотни раз", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, сегодня председатель НБУ объясняла депутатам ситуацию на валютном рынке.