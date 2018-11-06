В Украину хочет зайти одна из крупнейших в мире платежных систем

В ближайшее время японская компания подаст документы в НБУ.

В Украине может начать работать одна из пяти крупнейших платежных систем мира по объемам выпущенных платежных карт и операций по оплате товаров и услуг – японская JCB.

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Об этом сообщает ТСН.иа.

"В ближайшее время JCB подаст пакет документов в Нацбанк Украины для получения разрешений на работу", - говорится в сообщении.

Об этом сказал генеральный менеджер платежной системы JCB Такаши Суецугу во время встречи с председателем НБУ Яковом Смолием и другим руководством регулятора.

JCB сообщает, что по состоянию на конец 2017 года держателями ее карт были 117 миллионов клиентов. Общий годовой объем транзакций платежной системы составляет 281 миллиард долларов. Карты JCB обслуживаются в 190 странах мира, их эмиссию (выпуск, открытие счетов) осуществляют в 23 странах мира.