Минфин назвал условие для введения налога на выведенный капитал – только для малого и среднего бизнеса

По оценкам Минфина, прямые потери бюджета в случае введения налога на выведенный капитал для всех действующих плательщиков налога на прибыль с 1 января 2019 года составят 46,7 млрд грн.

Министерство финансов считает реальным внедрение налога на выведенный капитал вместо действующего налога на прибыль без угрозы для фискальной устойчивости Украины с 2019 года пока только для малого и среднего бизнеса с годовым объемом дохода до 200 млн грн.

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Как сообщается на сайте Минфина, в качестве компенсатора для этой группы налогоплательщиков предлагается условная уплата налога авансом в размере 50% от суммы налоговых обязательств по налогу на прибыль за 2018 года.

Отмечается, что при такой модели 98% юридических лиц перейдут на уплату нового налога, а плательщиками налога на прибыль останутся около 4500 компаний с годовым объемом дохода больше 200 млн грн, которые задекларировали 85% общей суммы налога на прибыль.

Что касается крупных компаний, то Минфин отмечает, что действующее законодательство позволяет им применять определенную налоговую оптимизацию через низконалоговые юрисдикции, и для минимизации таких рисков была подписана конвенция MLI, разработан законопроект BEPS, пересматриваются ставки двусторонних налоговых соглашений.

Минфин подчеркнул, что такая модель налогообложения согласована с Международным валютным фондом как возможная. При этом Украина сможет получить транш по новой программе с Фондом только в случае принятия сбалансированного бюджета.

По этой причине министерство называет предложенную модель введения налога на выведенный капитал единственно возможным на сегодня вариантом, чтобы ввести налог с 2019 года для большинства налогоплательщиков и сохранить поддержку со стороны международных институтов.

«Только при условии продолжения сотрудничества с МВФ Украина может избежать дефолта по долговым обязательствам. В следующем году мы должны направить на обслуживание и погашение долга более 400 млрд грн. Если Украина выйдет из программы МВФ, страна потеряет доступ к финансовым ресурсам международных организаций и институциональных инвесторов», - подчеркнули в Минфине.

В этой связи в министерстве призвали воздерживаться от шагов, которые приведут к существенному сокращению доходов или увеличению расходов бюджета. Так, по оценкам Минфина, прямые потери бюджета в случае введения налога на выведенный капитал для всех действующих плательщиков налога на прибыль с 1 января 2019 года составят 46,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 31 октября заявил на встрече с представителями бизнеса, что не собирается отказываться от идеи внедрения налога на выведенный капитал. По его словам, если раньше МВФ однозначно выступал против внедрения такого налога в Украине, то сейчас воспринимает эту идею уже более положительно, и вся проблема заключается в разработке компенсаторных механизмов и просчете бюджетных рисков.

Кабинет министров в октябре 2017 года поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал, который предполагает налогообложение не прибыли, а дивидендов и приравненных к ним доходов по ставкам 15% и 20% соответственно.

В то же время, в конце июня премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что непродуманное введение налога на выведенный капитал может привести к финансовому кризису.