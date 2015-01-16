НБУ может повысить учетную ставку до уровня инфляции

Об этом заявила в ходе выступления в парламенте глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

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«Для преодоления развития инфляции, которую мы прогнозируем на уровне 17% на 2015 год, наш монетарный комитет рассматривает возможность увеличения учетной ставки, потому что мы должны, когда говорим о стабильности национальной денежной единицы, помнить о стабильности наших цен», - сказала Гонтарева.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, спрос на валюту в Украине превышает предложение в сотни раз.

Также сообщалось, что в конце 2014 года Независимая ассоциация банков Украины предложила Нацбанку повысить учетную ставку до уровня прогнозной инфляции, что позволило бы снизить денежную массу и спекулятивный спрос на валюту. Однако тогда Национальный банк Украины называл предложенное нецелесообразным и мотивировал свою позицию тем, что уже повысил учетную ставку с 12,5% до 14% в ноябре 2014 года.

Справка УНИАН. Учетная ставка Нацбанка – один из монетарных инструментов и ориентиров стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка НБУ является основой процентной ставки коммерческих банков.