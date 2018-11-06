Украина и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле в конце ноября

Израиль станет 46-й страной, с которой Украина будет иметь свободную торговлю.

Украина и Израиль планируют подписать соглашение о свободной торговле в конце ноября.

Как сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль Джоэлом Лионом.

«У нас есть эффективный политический диалог. И определенно надо отметить достижения в экономике. Мы чуть больше года назад интенсифицировали работу над подготовкой и подписанием Соглашения о свободной торговле. И я рад, что в конце ноября соглашение будет подписано. Она откроет новые возможности для торговли между нашими странами», - сказал Гройсман.

Он обратил внимание на то, что соглашение будет выгодно обеим странам, поскольку переговорный процесс позволил найти наиболее приемлемую формулу развития.

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В свою очередь Лион отметил, что экономика на самом деле имеет большое значение в отношениях двух стран, а соглашение о свободной торговле поможет конечному потребителю, поскольку будет способствовать усилению конкуренции. «Я буду рад подписанию соглашения в ближайшее время. И я рад тому, что у нас есть еще точки развития отношений. Среди них - сфера инноваций и предпринимательства», - сказал дипломат.

Он также сообщил, что в двадцатых числах ноября в Киеве пройдет украинско-израильский инновационный саммит, который объединит десятки предприятий, работающих в сфере инноваций.

Как сообщал УНИАН, Украина и Израиль 28 марта завершили переговоры о создании зоны свободной торговли. Также был утвержден план дальнейшего подписания соглашения, включая юридическую выверку текста соглашения и его подачу соответствующим органам обеих стран.