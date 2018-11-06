Fitch прогнозирует падение гривни: сколько будет стоить доллар

Согласно ожиданиям агентства, в 2020 году гривня подешевеет до 32,3 грн/долл.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует девальвацию гривни к доллару США в 2019 году до 30,7 грн/долл.

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Как говорится в сообщении на сайте Fitch, согласно ожиданиям агентства, в 2020 году гривня подешевеет до 32,3 грн/долл.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало девальвацию гривни к концу 2019 года до 30,30 грн/долл., к концу 2020 – до 31,20 грн/долл., 2021 – до 32,10 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.