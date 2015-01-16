Украина арестовала $1,3 млрд соратников Януковича

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил сегодня во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

«И благодаря принятому вчера закону о заочном производстве мы идем дальше по пути бывшего режима», - подчеркнул он.

Яценюк также подчеркнул, что пакет законов, внесенный правительством и поддержанный парламентом в конце прошлого года, предусматривает, в частности, реформы в сфере борьбы с коррупцией в угольной и энергетической сфере.

«Мы впервые в истории Украины сняли 2 миллиарда долларов дотаций, которые всегда разворовывались в угольной отрасли. И значительную часть средств отправили на социальные нужды и на финансирование не только обороны, но образования, больниц, на возможность того, чтобы страна в состоянии войны и страна, которая потеряла 20% экономики, все-таки жила и формировала базу для дальнейшего экономического роста», - сказал он.

«Если наши прогнозы оправдаются, и Украина дальше будет идти по пути экономических и политических реформ, и будет соответствующая поддержка наших западных партнеров, - это создаст предпосылки для стабилизации и экономического роста», - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных полномочий и бежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, закончившихся кровопролитием.

Вместе с Януковичем из Украины сбежали и его «соратники».

Читайте такжеГПУ возбудила дело относительно Королевской за финансирование сепаратистовВ отношении Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и ряда других бывших чиновников открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан. Они объявлены в розыск.

Также в отношении ряда высокопоставленных чиновников времен Януковича возбуждены уголовные производства по фактам отмывания средств и вывода капиталов.

15 ноября Ярема сообщил, что Генпрокуратура открыла более 30 уголовных производств в отношении Януковича и его сообщников. Им всем также сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений и они объявлены розыск.