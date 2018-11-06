Доллар в курсах Нацбанка упал ниже 28 гривень

Официальный курс НБУ на 7 ноября: 100 USD – 2795.5840 грн; 100 EUR – 3194.7934 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2795.5840 (6 ноября – 2801.5313)

100 EUR – 3194.7934 (6 ноября – 33185.3411)

Во вторник, 6 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,93/27,95 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 7 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,89/31,91 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,9583 грн/долл.