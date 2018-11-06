Нацбанк отозвал лицензии у «дочки» российского ВТБ

«БМ Банк» принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности.

Национальный банк Украины отозвал банковскую и валютную лицензии у «БМ Банка» - украинской дочерней структуры российского государственного банка «ВТБ».

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Как сообщается на сайте НБУ, также регулятор исключил финучреждение из Государственного реестра банков.

Нацбанк напомнил, что «БМ Банк» принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

По информации регулятора, «БМ Банк» стал шестым финучреждением, принявшим такое решение, после банков «ДиВи Банк», «Финансовый партнер», «Апекс-Банк», «Промышленно-финансовый банк» и «Кредит Оптима Банк».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в апреле согласовал план прекращения банковской деятельности «БМ Банком» - украинской дочерней структурой российского государственного банка «ВТБ». Соответствующее решение акционер банка принял в марте.

C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.