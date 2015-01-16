Сорос хочет инвестировать в агросектор Украины и помочь переселенцам-бизнесменам из Донбасса

Американский миллиардер Джордж Сорос признался, что изучает возможность инвестиций в украинскую экономику, и рассказал, какие отрасли ему могут быть интересны, пишет Новое время.

"Мы исследуем возможности инвестиций в Украину, и если и когда мы будем инвестировать, мы объявим об этом", - сказал миллиардер.

На вопрос НВ, какие конкретно отрасли представляют интерес для него как инвестора, Сорос назвал два сектора экономики.

Теоретически Сорос готов вложить средства в повышение энергоэффективности Украины.

"Это требует инвестиций, - сказал он. - Но в первую очередь это требует реформы "Нафтогаза". Цена газа должна быть приведена в соответствие с рыночной. Субсидированная цена составляет лишь долю рыночной. Это области, которые будут интересовать мою команду, когда будут внедрены реформы. Но не сейчас".

Второй сферой, которую он считает привлекательной с точки зрения инвестиций, является сельское хозяйство – поскольку от него зависимо 70% населения страны и поскольку в этой области существует огромный резерв для повышения продуктивности.

"Эти две отрасли я выделил бы", - сказал Сорос.

Читайте такжеСорос: Спасите Украину, чтобы противостоять России - Financial TimesКроме того, миллиардер готов инвестировать в еще одну специфическую область – стимулирование предпринимательства среди временно перемещенных в результате конфликта на Донбассе лиц.

"Это будут инвестиции не ради прибыли. Их цель – стимулировать [переселенцев] открывать малые и средние предприятия. Мы изучаем возможность инвестировать в них, чтобы привести их в бизнес", - сказал миллиардер.

В то же время американский миллиардер назвал "вражеской пропагандой" слухи о его планах выкупить часть внешнего долга Украины.

"Ни я, ни одна институция, ассоциирующаяся со мной, не владеет и не имеет намерений покупать или продавать украинские внешние долги, - сказал он. - Это сплетни антиукраинской пропагандистской машины".

Сегодня американский миллиардер покидает Украину. Перед отлетом он ответил на вопросы узкого круга украинских СМИ.

Сорос провел в Украине в общей сложности шесть дней. Ни в одной стране, где работают его фонды, до сих пор он не "гостил" так долго - признался сам Сорос. За последние 12 месяцев, по его словам, это его четвертый визит в Украину.

"Демократические преобразования в Украине - сегодня мой приоритет №1", - сказал он.