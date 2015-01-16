Рынок еще ищет равновесный курс гривни – Гонтарева

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, выступая во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Глава НБУ напомнила, что в 2014 году было принято решение перейти к гибкому курсу на валютном рынке, а в конце года Национальный банк начал проведение ежедневных валютных аукционов небольших объемов, чтобы помочь рынку плавно найти равновесный уровень курса гривни к другим валютам. «К сожалению, рынок этого равновесия еще не нашел. Рынок еще ищет это равновесие, но уже некоторые результаты есть, колебания курса достаточно умеренные», - сказала она.

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Гонтарева подчеркнула, что Нацбанк продолжит придерживаться политики гибкого курсообразования на валютном рынке и не намерен возвращаться к фиксированному курсу, который привел к финансовой пропасти. «Фиксированный курс гривни убивал конкурентоспособность нашей экономики, не давал экономического смысла для роста экспорта и построения импортозамещения, введения энергосберегающих технологий, и был направлением к финансовой пропасти. А боязнь проводить реформы в газовом секторе и других секторах экономики, включая банковский, который требовал перезагрузки еще с 2008 года, привели к этому ужасному финалу», - отметила она.

По словам главы НБУ, фиксация Нацбанком курса на уровне 12,95 грн/долл. на время проведения президентских выборов была попыткой регулятора остановить отток капитала за рубеж в связи с паникой населения и бизнеса. «За это время Национальный банк потратил на поддержку гривни 1,3 млрд долл. резервов, и я уверена, что мы сделали правильно, потому что к тому времени паника населения и бизнеса достигла пика, а ожидания полномасштабной войны заставили нас задуматься над экстраординарными действиями. Военная экономика, к сожалению, это не рыночная экономика», - добавила она.

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Гонтарева также сообщила, что НБУ продолжает продавать валюту НАК «Нафтогаз Украины» напрямую из резервов, поэтому, по ее прогнозам, при стабилизации ситуации предложение на валютном рынке превысит спрос. «8,6 млрд долл. из резервов НБУ было напрямую продано «Нафтогазу», 1,3 млрд долл. - на поддержку курса гривни», - пояснила она.

Глава НБУ также отметила, что «черный» валютный рынок будет существовать до снятия ограничений на валютном рынке, поскольку до этого момента будут оставаться повышенный спрос на валюту и структуры, желающие на этом заработать.

В то же время она подчеркнула, что именно установленные Нацбанком жесткие ограничения препятствуют выведению капитала за рубеж.

Как сообщал УНИАН, в течение 2014 года гривня обесценилась по отношению к доллару по официальному курсу почти в два раза, достигнув нового исторического минимума на уровне 15,85 грн/долл. Одновременно коммерческие курсы банков с учетом комиссии и пенсионного сбора достигают 19 грн/долл.