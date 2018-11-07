В Евросоюзе пригрозили Италии санкциями

Правительство Италии обязалось внести поправки в бюджет в части соблюдения фискальных правил ЕС и роста госдолга.

Еврокомиссар по вопросам экономики Пьер Московичи заявил, что ЕС может ввести санкции против Италии, если не удастся договорится по бюджету на 2019 год.

"Я хочу диалога, но если мы не сумеем достичь соглашения, в итоге могут быть применены санкции", – предупредил Московичи, передает zn.ua со ссылкой на Reuters.

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Он подчеркнул, что до 13 ноября правительство Италии обязалось внести поправки в бюджет в части соблюдения фискальных правил ЕС и роста госдолга.

Ранее министр финансов Италии Джованни Триа 5 ноября сказал, что проект останется без изменений, а запланированный дефицит бюджета на 2019 год не увеличит госдолг страны.

Как сообщалось, эскалация конфликта между ЕС и Италией может привести к выходу последней из еврозоны.