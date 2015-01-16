Финансовый кризис в Украине можно преодолеть лишь путем жесткой бюджетной экономии - Гонтарева

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, выступая во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Глава НБУ подчеркнула, что курс гривни - это зеркало происходящего в экономике государства, отражение состояния платежного баланса страны, и Национальный банк может только временно закрывать дисбалансы своими валютными резервами или вводить краткосрочные административные ограничения. «У нас уже идет полномасштабный финансовый кризис, который можно преодолеть только решительными действиями - значительной бюджетной экономией и финансовой поддержкой международных доноров», - сказала она.

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Также Гонтарева отметила, что стабилизация финансовой системы и национальной валюты является совместной ответственностью всех ветвей власти. «Мог ли Национальный банк своими силами справиться с этими беспрецедентными вызовами? Есть ли хоть одна конституция в мире, которая возлагала бы исключительно на центральный банк страны ответственность за стабильность денежной единицы и оценивала бы не покупательную способность гривни, а ее курс к доллару США, евро или российскому рублю? Такого нет ни в одной стране мира. Только консолидированная и солидарная ответственность всех веток власти может это сделать», - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк планирует на 2015 год прирост монетарной базы на 27%, или на 91 млрд грн, и готов оказать поддержку правительству в финансировании расходов государственного бюджета только в этих пределах.

НБУ в течение 2014 года путем выкупа государственных облигаций, перечисления своей прибыли и расходования валюты из резервов профинансировал расходы госбюджета и платежи НАК «Нафтогаз Украины» на 175 млрд грн.

По словам главы НБУ, монетизация госдолга Нацбанком была вынужденным и безальтернативным шагом, поскольку полученные кредиты от международных организаций были направлены на погашение прежних долгов, МВФ не может финансировать военные расходы, а рынки капитала для нашей страны закрыты.

По мнению ряда экспертов, монетизация госдолга оказывает давление на национальную валюту, которая в течение 2014 года подешевела по отношению к доллару почти в 2 раза, обновив исторический минимум по официальному курсу на уровне 15,85 грн/долл., и для стабилизации гривни необходимо существенно урезать расходы госбюджета.