Стало известно, сколько украинцы тратят на еду ежемесячно

Наибольшие расходы - на рыбу и мясо.

Среднестатистический украинец тратит на продукты 3086 грн в месяц.

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Такие данные приводит Государственная служба статистики, говорится в сюжете программы "Завтрак с "1+1".

На мясо и рыбу украинцы тратят 500 грн, молочные продукты – 300 грн, на овощи - 175 грн, по 153 грн - на хлеб и кондитерские изделия. На фрукты, сахар и яйца украинцы тратят меньше – 100 грн.

Как сообщал УНИАН, до конца года стоимость хлеба в Украине подскочит на 10% - примерно на полторы гривны.