Рада планирует ратифицировать ряд международных соглашений об избежании двойного налогообложения (онлайн)

Кроме того, парламент планирует рассмотреть в первом чтении проект закона о первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины.

Верховная Рада сегодня планирует ратифицировать ряд международных соглашений, касающихся избежания двойного налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, предусматривается ратификация протокола между правительствами Украины и Турции, которым вносятся изменения в соглашение между двумя государствами об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

Читайте такжеГлава Нацбанка едет на Баллы обсудить мировую экономику

Также подобная ратификация будет касаться и внесения изменений в конвенции между правительствами Украины, Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения на доходы и прирост стоимости имущества.

Кроме того, парламент планирует рассмотреть в первом чтении проект закона о первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины.

Как известно, сегодня парламент работает в пленарном режиме только на утреннем заседании, а затем народные депутаты будут работать в комитетах, фракция и группах.