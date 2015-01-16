НБУ: Большая часть рефинансирования выдана предыдущими властями и до сих пор не возвращена

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, выступая во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам главы НБУ, остаток по кредитам рефинансирования, выданным НБУ за всю историю независимой Украины, на сегодня составляет 110 млрд грн, или 7% ВВП, в том числе рыночные кредиты под залог ОВГЗ составляют только 14 млрд грн.

«Львиную долю стабилизационных кредитов составляют кредиты, выданные в течение 2008-2013 годов, и они до сих пор не возвращены в НБУ», - сказала Гонтарева.

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Как сообщал УНИАН, на итоговой пресс-конференции глава НБУ заявляла, что отток депозитов в банковской системе в 2014 году достиг 126 млрд грн, при этом Нацбанк с начала года выдал банкам всего 36,5 млрд грн кредитов рефинансирования, что даже на треть не покрывает отток депозитов.

В то же время, некоторые эксперты считают, что объем рефинансирования является чрезмерным и банки используют полученное рефинансирование для спекуляций на валютном рынке, что провоцирует девальвацию гривни.