Российский "ВТБ Банк" пообещал клиентам стабилизировать ситуацию в сжатые сроки

Активов кредитной организации с большим запасом хватает для погашения всех клиентских обязательств.

Принадлежащий российскому государственному "Внешторгбанку" "ВТБ Банк", испытывающий проблемы с ликвидностью, заявил о наличии необходимых ресурсов и управленческого опыта для продолжения работы и стабилизации ситуации.

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"В настоящее время менеджмент банка делает все возможное для разблокировки деятельности банка в максимально сжатые сроки. Подчеркнем, что активов кредитной организации с большим запасом хватает для погашения всех клиентских обязательств", - говорится в заявлении руководства банка, переданном УНИАН.

Обращаясь клиентам, банк призвал их сохранять спокойствие и поддержать банк в сложившейся ситуации.

В финучреждении напомнили, что 5 сентября Апелляционный суд Киева наложил запрет на отчуждение активов банка, и анонсировали рассмотрение апелляционной жалобы на это решение.

Ранее в Национальном банке Украины подтвердили факт снижения объема ликвидности в "ВТБ Банке", отмечая, что эта проблема никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, так как доля указанного финучреждения составляет всего 0,6% чистых активов платежеспособных банков страны.

Справка УНИАН. "ВТБ Банк" работает на рынке Украины с 1992 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому государственному "Внешторгбанку".

C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк", действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.

Апелляционный суд Киева принял решение об аресте акций работающих в Украине дочерних структур российских государственных банков - "Проминвестбанка", "Сбербанка" и "ВТБ Банка".