Монетарная база в Украине в прошлом году выросла на 10%

16:53, 16 января 2015
Финансы
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Монетарная база Украины в 2014 году выросла на 10,2%, или на 31 млрд грн.

Фото УНИАН

Об этом сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе своего выступления на заседании парламента.

«Рост монетарной базы в прошлом году составил всего 10,2%, или 31 млрд грн, потому что мы потратили наши валютные резервы на нужды НАК «Нафтогаз», - сказала Гонтарева.

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При этом глава НБУ отметила, что значительная часть финансовых ресурсов, направленных на поддержку ликвидности банков, трансформировалась в наличные денежные средства вне банковской системы, объем которых в 2014 году увеличился на 19%.

Как сообщал УНИАН, в ходе выступления на заседании Верховной Рады 16 января глава НБУ также отметила, что эмиссия гривни за всю историю независимой Украины составила 338 млрд грн.

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