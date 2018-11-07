Новые налоги в нарушение закона

Кабинет министров 5 ноября подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, на базе которого и основывается госбюджет на будущий год. Это – вторая попытка правительства усовершенствовать фискальную систему. 18 октября парламентарии провалили голосование по первому варианту документа, который исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова назвала необходимостью для обеспечения увеличения поступлений в сводную казну.

Но это на депутатов не подействовало. Как заявила глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, к законопроекту есть много вопросов: «Как и в предыдущие годы, к проекту, который подало правительство, не предоставлено финансово-экономическое обоснование, кроме констатации факта в пояснительной записке, что его принятие позволит увеличить поступления в бюджет. Других материалов и расчетов пояснительная записка не содержит», - сказала она, добавив, что еще в прошлом году обсуждались изменения в Налоговый кодекс, которые касаются прямой нормы об обязательной индексации ставок акцизного налога на следующие годы, подразумевающей обязательную необходимость обосновать пересмотр. Такой обоснованности члены комитета не усмотрели.

И вот взамен «неправильного» варианта налоговых новшеств правительство выписало новый. В пояснительной записке аргументация его важности не изменилась: «Принятие проекта закона позволит увеличить поступления в сводный бюджет (в условиях 2019 года) в объеме 6,3 млрд грн, из них в государственный бюджет 5,9 млрд грн. Реализация положений законопроекта не повлияет на показатели государственного бюджета на 2018 год. Проект закона позволит обеспечить сбалансированность бюджетных поступлений в 2019 году и улучшить администрирование налогов и сборов».

Сам законопроект, впрочем, особо не корректировался. Были, разве что, сдвинуты сроки реализации ряда новшеств. Но главное – как и в прошлый раз (что в принципе можно считать уже многолетней традицией) - все нововведения являются незаконными. Дело в том, что в Украине запрещеновносить налоговые изменения позднее, чем за полгода до конца календарного года.

Почему это происходит?

Закон в нарушение закона

По словам консультанта Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александры Томашевской, нарушение нормы о том, когда можно вносить изменения в Налоговый кодекс, – обычное дело для Украины, это происходит не впервые.

«Мы эту норму тотально игнорируем. Чтобы утвердить закон о госбюджете, нужно опираться на объективные статданные. Поэтому закон о налоговых новшествах, на которых основываются расчеты госказны, как и сам закон о госбюджете,пишутся в последний момент. И перед очередным Новым годом документы получат массу изменений. В идеале, бюджет на следующий год нужно принимать летом, или в конце весны. В нашей стране это не работает. Сначала депутаты на каникулах, потом осенью они очнулись, стали принимать законы целыми пакетами. К декабрю возьмутся за бюджет. И выхода из этого пока нет. В бюджете очень большой разрыв, нельзя опираться при его расчете на данные прошлого года. К примеру, сейчас президент заявил о введении налога на выведенный капитал. Потом, правда, процесс затормозили. Ну, кто возьмет на себя ответственность за составление бюджета, если неизвестно, каким будет пополнение его от этого налога? Плюс еще каждый пытается в роспись казны, а, значит, и в кодекс, протащить свои интересы. Поэтому такая практика продолжится. Просто замкнутый круг. Нет никакой перспективы, чтобы что-то поменялось. Пока все напоминает тотализатор – к концу года все показатели бюджета, как и изменения в Налоговый кодекс, могут не раз поменяться», - подчеркнула эксперт.

Заместитель главы стратегической группы советников при Кабинете министров Павел Кухта признает новшества в Налоговый кодекс нарушением закона, но это, по его мнению, происходит только потому, что процесс согласования этих вопросов слишком сложный.

«Сроки не выдерживаются только потому, что вокруг этих вопросов постоянно идет война, подакцизный бизнес всегда пытается снизить нагрузку. Но уже всем стало понятно, что ставки должны расти – двигаться к европейским нормам. А в целом, срыв сроков – неумение грамотно договариваться. Из-за этого и затягивается бюджетный процесс, а также срываются сроки введения новых налоговых принципов. Думаю, что в этот раз депутаты не завалят документ, такие пакеты всегда проходят нормально. Может, и будут какие-то небольшие изменения документа, но непринципиальные», - сказал Кухта.

Главный эксперт группы Налоговой реформы «Реанимационного пакета реформ» Владимир Дубровский назвал главной причиной срыва сроков подачи налоговых изменений то, что у нас законы не соответствуют реальной жизни.

«Это тот случай, когда закон – одно, а реальная жизнь – совсем другое. Конечно, незаконно вносить налоговые правки в нарушение сроков. Но, к сожалению, в Украине существует много законов без учета реалий. И закон о внесении правок в Налоговый кодекс тоже их не учитывает, поэтому он и нарушается. У нас никогда не успевают подготовить налоговые изменения вовремя. Было бы хорошо, чтобы когда-нибудь закон стал выполняться. Но пока это не получается, так как у всех этих налоговых новаций есть бизнес-интересы, начинается долгий процесс лоббирования и, в результате, все затягивается. Утверждение новшеств в июле пока не представляется возможным», - отметил эксперт.

Судя по утверждениям специалистов, проект закона об изменениях в Налоговый кодекс может претерпеть множество правок. Но какие фискальные новшества Кабмин подготовил на данном этапе?

Налоговые новации Кабмина

Налоговые новшества предусматривают:

увеличение с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9% (прогнозный индекс потребительских цен в 2018 году);

повышение с 1 января 2019 года ставки экологического налога на выбросы двуокиси углерода (СО2) стационарными источниками с 0,41 грн/тонна до 10 грн/тонна, а также поэтапный рост ставки до уровня 30 грн/тонна в 2023 году (ежегодное повышение на 5 грн/тонна);

увеличение ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 процентных пункта и для железной руды – на 0,8 процентных пункта;

увеличение ставки рентной платы за специальное использование лесных ресурсов на 50%.

Кроме этого, вводятся новые жесткие правила контроля и администрирования на топливном рынке и рынке спирта. Речь, в том числе, идет о применении Системы электронного администрирования реализации топлива и спирта (СЕАРП), новом расчете оборота этих товаров. Все новшества относительно администрирования акцизного налога топлива и спирта вступят в силу с 1 июля 2019 года, а ответственность за их нарушение - с 1 октября 2019-го.

Налоговые изменения касаются и международных посылок в Украине. Так, налоговыми агентами предлагается признать операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков. То есть, все они будут платить налог на добавленную стоимость в бюджет при ввозе на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях, в несопровождаемом багаже. При этом ввоз на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро для одного получателя - физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя, будет облагаться налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной Налоговым кодексом.

Для применения этой нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года, в течение которого в первом полугодии 2019 года налогом на добавленную стоимость будут облагаться товары, суммарная стоимость которых превысит эквивалент 150 евро. Причем с 1 января 2019 года вступает в силу и другой закон, который ограничивает стоимость и количество посылок, получаемых украинцами из-за границы, до трех штук стоимостью до 150 евро в течение одного месяца.

Лобби или прозрачность

Томашевская считает, что большая часть изменений в Налоговый кодекс не затрагивает «простых смертных». Новации, в основном, касаются администрирования и акцизов.

«К примеру, пункты документа по учету топлива. Это - давнее лобби десятка крупных игроков рынка, которые работают «в белую». То есть, все идет в рамках борьбы с «серыми» поставщиками. Сама система СЕАРП, администрирование топливных накладных, как раз и создана для учета движения топлива, его пересортицы. Эти же изменения касаются и рынка спирта. По сути, все новшества не особо связаны с налогами. Это - попытка очистить рынок, или «подмять под себя». Все зависит от того, насколько прозрачны те, кто «прозрачными» называются. Еще речь идет о повышении рентных платежей, акцизов. В единственном случае о налогах - в отношении посылок. Говорится и о рентной плате на добычу нефти и конденсата, акцизах на табачные изделия и лесную продукцию. Это все – ресурсные платежи. В целом, все нормы будут подтягивать к европейским стандартам. В ЕС они значительно выше. Украина выбрала этот курс и обязана соответствовать. Причем, это касается любой сферы. Являются ли объективными решения, в том числе своевременными, пока трудно сказать. Но динамика роста продолжится», - отметила эксперт.

Ее точку зрения разделяет Павел Кухта. По его словам, никаких налоговых принципов документ не затрагивает, в центре внимания - администрирование и акцизы.

«Что касается акцизов, то у Украины есть обязательство по приведению их к европейским нормам. Поэтому это поддерживается Министерством финансов, с учетом наполнения бюджета за счет акцизов - это логично. Фактически, остальные налоги не поднимаются. Налоговая нагрузка увеличивается лишь по линии акцизов. Рентная плата повышается незначительно, что, скорее всего, связано с необходимостью сбалансировать бюджет. Тем более у нас обязательства перед МВФ – жесткие нормы потолка бюджета. И это правильно для такой страны, как Украина. Думаю, учитываются и «пожелания» депутатов, особенно на предвыборный год, при том, что бюджет жесткий, совсем не предвыборный. Что касается рынка спирта и топлива, то это тоже подакцизные товары. Вводятся новые правила администрирования для контроля движения на рынках в целом. Украина взяла на себя обязательства относительно Соглашения с ЕС и все равно бы эти шаги были сделаны. Повышение акцизов, с одной стороны – постоянно растущий доход бюджета, с другой – гармонизация с правилами работы в Европейском Союзе, а также пресечение контрабанды от нас к ним, что происходит на фоне больших разрывов в ставках. Все приняли эту политику государства, хотя бизнес все равно продолжает бодаться. Но это - нормальный процесс, ничего экстраординарного не происходит», - отметил Кухта.

Владимир Дубровский считает, что новое администрирование на рынке топлива и спирта имеет место быть. Но главное, чтобы такой контроль не превратился в вытеснение конкурентов. Что касается рентной платы, то, по его мнению, она должна зависеть от текущих цен на мировых рынках.

«Правильно бы было рассчитать формулу, которая связывает рентную плату с текущими мировыми ценами на соответствующее сырье. За последнее время оно сильно подорожало на фоне оживления глобальной экономики, но рентная плата догоняет ситуацию только сейчас», - говорит он.

А вот ограничения на посылки Дубровский считает неправильным шагом правительства: «Официальные импортеры, которые работают с розничными сетями, причем это монополии по каждой марке товара, всячески пытаются вытеснить своих конкурентов, торгующих с посылки напрямую, причем вытеснить с рынка силами государства. Они хотят укрепить свое положение на рынке, окупать свою рекламу, которая только портит окружающую среду», - подчеркнул эксперт.

Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс парламентарии намерены рассмотреть 8 ноября. «Это будет один из важных вопросов подготовки к принятию бюджета, поскольку мы надеемся в этом году выйти на принятие бюджета быстрее. И, возможно, даже в конце ноября», - заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Если планы не будут сорваны, то скоро мы узнаем, какие налоговые новации правительства пришлись по вкусу депутатам, а какие - нет. Вероятно, будет сделано и много громких заявлений, которые смогут помочь разобраться – кто кому «друг».

Нана Черная