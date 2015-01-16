Оборот розничной торговли в Украине в прошлом году упал на 8,6%

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской и Донецкой областях – на 49% и 37%, до 21,97 млрд грн и 65,74 млрд грн соответственно. Розничный товарооборот в Киеве в 2014 году снизился на 3,7% - до 125,932 млрд грн. В других регионах Украины снижение розничного товарооборота составило от 0,3% до 8,1%.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, оборот розничной торговли в Украине в 2013 году вырос на 9,5% по сравнению с 2012 годом (в сопоставимых ценах) – до 884,2 млрд грн.