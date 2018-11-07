Ликвидацию пяти банков продлили еще на год

Фонд гарантирования вкладов продлили на год ликвидацию "Еврогазбанка", "Уникомбанка", "Терра Банка", "Прайм-Банка" и банка "Демарк".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил еще на 1 год ликвидацию пяти банков: "Еврогазбанк", "Уникомбанк", "Терра Банк", "Прайм-Банк" и "Демарк".

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидация "Еврогазбанка" продлевается до 17 ноября 2019 года, "Уникомбанка" - до 3 декабря 2019 года, "Терра Банка" - до 6 декабря 2019 года, "Прайм-Банка" - до 13 января 2020 года, банка "Демарк" - до 29 января 2020 года включительно.

Отмечается, что также на аналогичный срок продлеваются полномочия ликвидаторов банков.

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 миллиардов гривень. В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 90 банков в Украине.