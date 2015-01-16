Завтра вступает в силу закон о налоговом компромиссе

17:56, 16 января 2015
Финансы
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Принятый парламентом и подписанный президентом закон Украины об особенностях уточнения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль вступает в силу 17 января текущего года.

Фото УНИАН

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Теперь, как подчеркнули в ГФС, у бизнеса есть 90 дней для принятия решения об использовании налогового компромисса и подачи уточненного расчета невыплаченных обязательств по налогу на прибыль и НДС. При этом предпринимателям позволено самим определять объем задолженности, сформированный не позднее 1 апреля 2014 года. В то же время, органы ГФС оставляют за собой право провести проверку правильности расчетов в течение 10 дней с момента подачи заявки. Уточненные и проверенные данные в дальнейшем перепроверяться не будут.

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Сумма обязательного платежа в бюджет, согласно механизму налогового компромисса, составляет 5% от суммы задолженности (95% считаются «списанными»), а срок уплаты – 70 дней с момента подачи в налоговые органы уточненных расчетов.

«Благодаря такой добровольной акции декларирования недоплаченных налогов бизнес получит возможность открыто работать, проходить аудит и привлекать финансирование для развития своей деятельности», - отметили в ГФС.

В свою очередь глава Службы Игорь Билоус обратил внимание, что закон возник в ответ на запрос бизнеса, который «стремится перевернуть страницу и работать прозрачно». «Налоговый компромисс – это не обязанность, а право бизнеса. С учетом подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и возможностей, которые это соглашение открывает украинскому бизнесу, я уверен, что таким инструментом воспользуются многие компании», - цитирует пресс-служба Билоуса.

Ранее УНИАН сообщал, что парламент принял закон о налоговом компромиссе.

Также сообщалось, что процедуру налогового компромисса, как старта новых отношений между государством и бизнесом, вынужденным в силу многих обстоятельств работать в том числе вне рамок правового поля, предложил премьер-министр Арсений Яценюк в апреле 2014 года. Однако принять законодательное решение тогда не удалось. В то же время глава ГФС Билоус отмечал, что из-за задержки бюджет потерял значительные средства. Только в декабре 2014 года сбор средств, в случае принятия закона, по данным ГФС, мог составить до 1 млрд грн. По словам Билоуса, по состоянию на конец 2014 года перечень компаний, готовых использовать процедуру налогового компромисса, насчитывал 188 позиций на общую сумму порядка 19 млрд грн.

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