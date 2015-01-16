"Смарт-холдинг" обвиняют в неспособности легально выплачивать зарплату персоналу сети "Амстор"

Об этом идет речь в соответствующем заявлении Александра Вагоровского, размещенном 15 января на официальной странице "Амстора" в социальной сети ВКонтакте, передает Цензор.нет со ссылкой на РБК.

По словам Вагоровского, компания "Смарт-Холдинг" не имеет доступа к персональным данным и идентификационным номерам сотрудников магазинов. "Бандиты не могут легально выплачивать зарплату. Приглашения выходить на работу являются обманом", - подчеркнул он.

Он отметил, что трудовые книжки всех сотрудников хранятся в центральном офисе, и компания гарантирует сохранность всех документов.

"Учитывая сложный год, в декабре был выплачен аванс. Остаток зарплаты и премии за декабрь планировалось выплатить в начале января. К сожалению, после захвата счетов и магазинов рейдерами мы пока не можем осуществлять выплаты. После урегулирования ситуации выплаты будут возобновлены незамедлительно", - говорится в заявлении Вагоровского.

Вагоровский также призвал персонал сети не контактировать с представителями "Смарт-холдинга" и не выполнять указаний неизвестных людей. "Не становитесь соучастниками преступления", - говорится в заявлении.

Напомним, 31 декабря 2014 года вооруженные люди пытались блокировать ряд магазинов сети "Амстор". По мнению Вагоровского, за вооруженным захватом стоит "Смарт-холдинг", владельцем которого является Вадим Новинский.