В Украине утвердили пока только 12% местных бюджетов

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, утверждены 10 областных бюджетов (Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская области), 66 бюджетов в городах областного значения, 128 районных бюджетов и районных бюджетов в городах, в 33 городах районного значения, 94 сельских, 1074 поселковых бюджета.

Из 669 местных бюджетов, которые имеют право на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом, утверждены 197 местных бюджетов, или 29,4%.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию (№1557). Закон необходим для принятия государственного бюджета на 2015 год. В 2015 году правительство делает первые шаги на пути к децентрализации власти. Изменения в Бюджетный кодекс закладывают новую систему межбюджетных отношений, в рамках которой правительство дает больший ресурс местным бюджетам, но в то же время увеличивает их ответственность по расходам.

В частности, правительство передает местным бюджетам 10% налога на прибыль предприятий, 100% государственной пошлины, 100% платы за предоставление административных услуг, 80% экологического налога, акцизный налог, 25% платы за недра, налог на имущество, единый налог, налог на прибыль коммунальных предприятий, местные сборы, другие налоги.

Также сообщалось, что Яценюк посоветовал принимать местные бюджеты, не ожидая изменений в госбюджет.