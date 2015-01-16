Нацбанк объясняет рост своей прибыли в 3 раза разовой выгодной продажей валюты на межбанке

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, отвечая на вопросы депутатов во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Глава НБУ сообщила, что прогнозная прибыль Нацбанка за 2014 года составит 65 млрд грн, что в 3 раза превышает показатель 2013 года, и регулятор перечислит эту прибыль в госбюджет.

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«Почему это произошло? Это было 1 раз в нашей жизни. Мы продали часть резервов, а в результате изменения курса это дало нам прибыль, потому такая высокая прибыль. Но это было 1 раз в нашей жизни. Я согласна, что это не поможет нам в жизни, это разово, но Национальный банк может перечислить эти деньги», - сказала Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, вступивший в действие Закон о государственном бюджете Украины на 2015 год обязывает Национальный банк Украины перечислить в казну не менее 65,4 млрд грн своей прибыли до 11 мая 2015 года. Норма отчислений прибыли НБУ в госбюджет почти в 3 раза превышает прошлогодний показатель на уровне 22,807 млрд грн.

На итоговой пресс-конференции глава НБУ сообщила, что Нацбанк в течение 2014 года путем выкупа государственных облигаций, перечисления своей прибыли и расходования валюты из резервов профинансировал расходы госбюджета и платежи НАК «Нафтогаз Украины» на 175 млрд грн.