Нацбанк купил сегодня на валютном аукционе $57 миллионов

Общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 92,7 миллиона долларов.

Национальный банк Украины на объявленном сегодня валютном аукционе купил у банков 57,4 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 27,9013 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах - 92,7 миллиона долларов.

По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к середине торгов установились на уровне 27,89/27,92 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк за период с начала года по 2 ноября пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 827 миллионов долларов.