Гонтарева назвала небылицами обвинения в продаже банкам валюты с выведением за рубеж

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, отвечая на вопросы депутатов во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Это какая-то небылица, потому что ничего за границу при моей каденции не выводилось. С начала сентября мы ввели такие административные ограничения, что все вы приходили ко мне с критикой, что даже нормальный импортный контракт сложно оплатить, - сказала Гонтарева в ответ на обвинения, что Нацбанк продал банкам 41 млрд долл. валюты, 7 млрд из которой было выведено за рубеж.

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«Прошу прощения, не все приходили, это будет в другом моем выступлении, это всего лишь ответ на вопрос. Не все приходили», - уточнила она в ответ на выкрики отдельных депутатов с места.

В ходе своего выступления, а также отвечая на вопросы депутатов, глава НБУ трижды сообщила, что 8,6 млрд долл. из резервов было продано напрямую НАК «Нафтогаз Украины» и еще 1,3 млрд – на поддержку курса гривни в сентябре-октябре этого года.

Гонтарева подчеркнула, что ежедневно осознает свою ответственность и за валютный курс, и за макроэкономическую ситуацию в стране, но при этом считает траты резервов в сумме 1,3 млрд долл. на поддержку курса гривни оправданными, поскольку на тот момент в стране была «реально военная ситуация».

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По ее словам, в стране острый дефицит валюты. «Нормальный объем рынка – это 300 млн долл. в день. Но сейчас, когда наш экспорт упал на 20%, потому что в зоне АТО 15% нашего ВВП и 20% экспортного потенциала, у нас, к сожалению, недостаточно валюты. А спрос населения в три раза, нет, в сотни раз превышает. Поэтому собираю валюту», - отметила Гонтарева.

Глава НБУ подчеркнула, что паника на валютном рынке началась более года назад, в октябре 2013 года, во время революции, и усилилась после аннексии Крыма и активизации военных действий на Донбассе. «Валюту покупать не нужно, потому что каждый, кто хочет купить валюту, создает панику. Если Вы едете за границу, вы можете использовать вашу платежную карточку и оплачивать платежной картой все, что угодно», - пояснила она.

Гонтарева пояснила, что в настоящее время невозможно снять все существующие ограничения на валютном рынке, включая продажу 200 долларов в одни руки, проверку внешнеэкономических контактов и 75% обязательной продажи валютной выручки. По ее словам, НБУ может ввести дополнительные ограничения, если ситуация будет ухудшаться.

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Что касается черного валютного рынка, то глава НБУ пояснила, что он будет существовать, пока есть спрос на валюту. «До тех пор, пока будут существовать административные ограничения, будут существовать компании, которые будут пытаться их обойти. Черный рынок, серый рынок. Транзакции есть, но это не курс рынка. Ликвидность валютного рынка мала, а спрос намного больше», - сказала она.

Гонтарева выразила надежду, что позитивные сигналы о помощи международных финансовых партнеров, включая Международный валютный фонд, помогут быстрее найти равновесный курс на валютном рынке.

Как сообщал УНИАН, в течение 2014 года гривня обесценилась по отношению к доллару по официальному курсу почти в два раза, достигнув нового исторического минимума на уровне 15,85 грн/долл. Одновременно коммерческие курсы банков с учетом комиссии и пенсионного сбора достигают 19 грн/долл.