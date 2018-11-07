Завтра в Украине подешевеет доллар, но подорожает евро

Официальный курс НБУ на 8 ноября: 100 USD – 2789,6958 гривни; 100 EUR – 3204,5236 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2789,6958 (7 ноября – 2795,5840)

100 EUR – 3204,5236 (7 ноября – 3194,7934)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов остались на уровне середины торгов - 27,89/27,92 гривни/доллар.

Текущие котировки на 3 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,01/32,04 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,8980 гривни/доллар.