Гонтарева не исключает, что рефинансирование банков может усугублять девальвацию

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, отвечая на вопросы депутатов во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Глава НБУ напомнила, что Национальный банк в этом году выдал 5 стабилизационных кредитов банкам исключительно для возврата клиентам депозитов в рамках гарантированной суммы 200 тыс. грн.

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«Кураторы это отслеживали до каждой копейки, есть все отчеты по каждой копейке, поэтому ни копейки не ушло с банковского рынка. Но население, получив свои средства в банках, могло идти на вторичный рынок валюты наличный и покупать валюту, поэтому опосредствованно какое-то влияние могло быть», - сказал она.

Как сообщал УНИАН, на итоговой пресс-конференции глава НБУ заявляла, что отток депозитов в банковской системе в 2014 году достиг 126 млрд грн, при этом Нацбанк с начала года выдал банкам всего 36,5 млрд грн кредитов рефинансирования, что даже на треть не покрывает отток депозитов.

В то же время некоторые эксперты считают, что объем рефинансирования является чрезмерным, и банки используют полученное рефинансирование для спекуляций на валютном рынке, что провоцирует девальвацию гривни.