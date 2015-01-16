Три банка Януковича судятся с НБУ

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, отвечая на вопросы депутатов во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Что касается банков Януковича, насколько мне известно, сейчас 3 банка судятся с нами, потому что это банки Януковича, а мы их вывели с рынка. Один из них – «Всеукраинский банк развития». Банк Януковича», - сказала она, отвечая на обвинения в снисходительном отношении Национального банка к банкам, принадлежащим чиновникам высшего ранга прежней власти, включая экс-президента.

Читайте такжеУкраина арестовала $1,3 млрд соратников Януковича

Глава НБУ отметила, что у «Всеукраинского банка развития» нет проблем с ликвидностью, в связи с чем банк пришлось выводить с рынка в три этапа, поскольку законодательство не позволяет вывести такой банк с рынка в 1 этап. «Но мы вывели. Потому что есть санкции, и мы смогли это сделать», - добавил она.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году НБУ признал неплатежеспособными 33 банка, а Фонд гарантирования вкладов приступил к выведению этих банков с рынка. В начале декабря фонд сообщил, что на подходе еще 10 банков.

27 ноября Нацбанк признал «Всеукраинский банк развития» неплатежеспособным, и в результате Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию сроком на 3 месяца, до 27 февраля 2015 года.

Нацбанк объяснил решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных применением санкций к акционеру банка в виде замораживания активов со стороны Европейского Союза.

Группа компаний «МАКО», принадлежащая сыну экс-президента Украины Александру Януковичу, намерена в установленном порядке обжаловать решение Национального банка Украины о признании неплатёжеспособным «Всеукраинского банка развития», входящего в группу компаний.

«Всеукраинский банк развития» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2009 года и входит в группу крупных финучреждений. Банк входит в состав группы компаний «МАКО», собственником которой является Александр Янукович. За время нахождения президента Януковича у власти активы банка выросли почти в 13 раз.