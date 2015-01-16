Нацбанк рассматривает возможности возмещения средств вкладчикам банка «Киев»

Возмещение средств возможно через Фонд гарантирования вкладов физических лиц либо путем присоединения этого банка к другому государственному банку, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, отвечая на вопросы депутатов во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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«Банк «Киев» - не наибольшая проблема нашей банковской системы, потому что это очень небольшой банк… Собственник банка «Киев» – Министерство финансов. Сейчас рассматривается вопрос – или это будет Фонд гарантирования, или присоединение к другому банку. Пока не решится этот вопрос – никто не сможет получить деньги», - сказал она, отвечая на вопрос о планах разрешить ситуацию в отношении банка «Киев», который, по сведениям его клиентов, задерживает выплаты и проведение платежей.

Напомним, в начале января министр финансов Украины Наталия Яресько сообщила, что Министерство финансов совместно с НБУ работают над поиском адекватных решений проблем национализированного банка «Киев».

Как сообщалось ранее, проблемы с проведением платежей и возвратом депозитов в банке «Киев» в октябре 2008 года обернулись введением в этот банк в феврале 2009 года временной администрации, а в июне 2009 года банк был докапитализирован при участии государства на 3,565 млрд грн. В отличие от также докапитализированного при участии государства «Укргазбанка», потраченные инвестиции не окупаются по причине низкой прибыли банка, в связи с чем неоднократно поднимался вопрос о слиянии банка «Киев» с «Укргазбанком» или его продаже.

Последний тендер Минфина для поиска советника по продаже пакетов акций докапитализированных при участии государства банков, проводимый в 2013 году, как и предыдущий тендер 2012 года, завершился безрезультатно.

Согласно последним комментариям Национального банка, регулятор готов поддержать инициативу Минфина по слиянию банков в случае принятия министерством такого решения. НБУ также сообщал, что слияние банков рекомендовано международными кредиторами для повышения инвестиционной привлекательности и дальнейшей продажи объединенного финансового учреждения.

Ранее УНИАН сообщал, что Фонд гарантирования начал ликвидацию очередного неплатежеспособного банка.