Курс российского рубля немного вырос вслед за нефтью

На 15:20 рубль вырос на 2 копейки к доллару до 65,27 рубля за доллар и укрепился на 17 копеек к евро до 75,67 рубля за евро, передает ТАСС.

Бивалютная корзина снизилась на 7 копеек и стоит 69,95 рубля.

Читайте такжеРубль укрепился благодаря отскоку цен на нефть

Российская валюта к середине дня сохраняет стабильность после разнонаправленной динамики в течение сессии, следуя за движениями цен на нефть, которые сегодня пытаются развить коррекционный рост.

Ранее УНИАН сообщал, что цена нефти Brent снова превысила $50 за баррель.