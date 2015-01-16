Курс российского рубля немного вырос вслед за нефтью
20:30, 16 января 2015Финансы
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Рубль в ходе валютной сессии пятницы незначительно растет на фоне отскока нефтяных цен.
REUTERS
На 15:20 рубль вырос на 2 копейки к доллару до 65,27 рубля за доллар и укрепился на 17 копеек к евро до 75,67 рубля за евро, передает ТАСС.
Бивалютная корзина снизилась на 7 копеек и стоит 69,95 рубля.
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Российская валюта к середине дня сохраняет стабильность после разнонаправленной динамики в течение сессии, следуя за движениями цен на нефть, которые сегодня пытаются развить коррекционный рост.
Ранее УНИАН сообщал, что цена нефти Brent снова превысила $50 за баррель.
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