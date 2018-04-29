Гонтарева в Раде: цирк под куполом

Народные депутаты несколько месяцев требовали доклада главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Кто-то топал ногами, кто-то грозился на «налигаче» привести в парламент строптивую банкиршу. Но ничего не получалось.

И вот случилось чудо. Гонтарева в Раде. Пришла сама. Казалось бы, воистину знаковое событие.

Выступление Гонтаревой должно было приобрести статус важного и стать моментом истины в определении многих ключевых вопросов. К примеру, каким должно быть курсовое регулирование, эмиссионная политика, рефинансирование банков. И наконец, что нужно сделать, чтобы НБУ действительно был как независимый регулятор, а не инструмент эмиссионного пополнения бюджета.

К сожалению, но даже такое ключевое событие парламентариям удалось превратить в фарс, замешанный на популизме и на непрофессионализме народных избранников.

Новые слуги народа в лучшем виде проявили свою интеллектуальную импотенцию. Вопросы даже по бумажке не смогли нормально зачитать. «Новые и старые лица» предпочли идти своей излюбленной дорогой – хамства и обвинений.

Здесь, в первую очередь, сложно было не отметить демарш Ляшка, который в начале выступления Гонтаревой кинул на трибуну стопку бумажек, издалека напоминающих американские доллары.

Так поступить с женщиной мужчина вряд ли способен, но это же Ляшко. С него взятки гладки.

А вот поведение остальных заставляет задуматься. Риторика в стиле «вы украли все деньги, посадить немедленно» могла бы быть актуальной «на кухне», но никак не на заседании Верховной Рады.

Вопросов к главе НБУ в действительности довольно много. И ключевой из них – это отсутствие независимости в принятии решений о проводимой политике, когда регулятор, отвечающий за ценовую стабильность, финансирует государственный бюджет за счет своих резервов и эмиссии в момент максимального давления на курс гривни через платежный баланс и критическое снижение золотовалютных резервов.

Вместо этого мы услышали ряд абсолютно некомпетентных вопросов. В частности, один из народных депутатов, ссылаясь на статистику по 9 месяцам 2014 года о платежном балансе, обвинил в некомпетентности Гонтареву, которая причислила превышение вывода валюты из Украины над валютными поступлениями к факторам давления на курс гривни.

В действительности по результатам 9 месяцев 2014 года платежный баланс был сведен с дефицитом в 4,9 млрд долл. Кроме того, Украина в декабре 2014 года совершила оплату импорта российского газа, а позже - угля, что кардинально поменяло платежный баланс, и далеко не в лучшую для поддержания стабильности курса гривни сторону.

Еще одним интересным заявлением от одного из нардепов к Гонтаревой стало ее обвинение в продаже банкам 41 млрд долл., из которых 7 млрд долл. были выведены за рубеж. Сложно представить, каким образом была подсчитана такая чудесная цифра, но 41 млрд долл. – это практически третья часть ВВП Украины. В ведении у НБУ не было таких денег за всю историю независимости. Более того, в пересчете на действующий курс НБУ совокупные активы всех банков страны равняются 82 млрд долл., что делает абсолютно невозможной даже саму вероятность пособничества Нацбанка в реализации иностранной валюты стоимостью в половину банковской системы.

«Это декларация или вопрос, что будет делать? Отставку или отвечать? Я уже предоставила информацию, сколько Национальный банк продал валюты. Я не могу комментировать какие-то инсинуации», - ответила глава НБУ на такой фантастический вопрос.

Одним из главных упреков от нардепов в сторону главы НБУ стало наличие нескольких валютных курсов, первый из которых является курсом НБУ, второй – курсом межбанковского валютного рынка, третий – «подковерным» межбанковским курсом и четвертый – курсом «черного» рынка для населения. Несмотря на то, что такое утверждение недалеко от истины, в условиях административных ограничений по валютным операциям такая ситуация не кажется странной. Безусловным является тот факт, что банки склонны спекулировать валютой в условиях значительной курсовой разницы между разными валютными рынками. Однако, если указанная доходная часть банковского сектора будет нивелирована (что практически невозможно сделать при наличии все тех же административных ограничений), то в условиях тотального снижения объемов кредитования и оттока депозитов Национальному банку в скором времени придется кардинально увеличивать объемы рефинансирования во избежание падения банковской системы. И уж эмиссионное рефинансирование в любом случае скажется на кармане каждого украинца.

Безусловно, быть адвокатом Гонтаревой в роли главы Национального банка неуместно. Под ее руководством регулятор совершил достаточное количество ошибок, которые достойны строгой критики. Но когда в стенах парламента конструктивная критика превращается в популизм, паника на финансовых рынках уж никак не снижается.

Ключевой ошибкой НБУ на протяжении всего 2014 года стало отсутствие коммуникации с общественностью. Этот фактор нельзя недооценивать на современных финансовых рынках, частью которых Украина, безусловно, является. Все участники рынка должны четко понимать, чего ожидать от главного финансового регулятора завтра, через неделю, месяц и год. И если регулятор анонсирует политику плавающего валютного курса, после чего накануне выборов в Верховную Рады тратит на валютные интервенции 1,3 млрд долл., держа курс на уровне 12,95 грн/долл, и в последствии опять отпускает стоимость иностранной валюты по отношению к гривне в вольное плавание, это лишь раскачивает панические настроения и спекулятивный интерес.

Еще одна важная ошибка Гонтаревой – отсутствие самостоятельности в принятии решений о текущей политике Национального банка. Если нормативные документы определяют сферу ответственности финансового регулятора в аспекте ценовой стабильности, все остальные функции отходят на второй план.

Эмиссионное финансирование бюджетных расходов и ручное регулирование курса по указанию президента или премьера уж точно не являются обязанностью НБУ.

Третьей по значимости ошибкой Гонтаревой в 2014 году стала недостаточная эффективность административных ограничений по валютным операциям. Экспортеры, крайне скудно выполняющие постановление НБУ об обязательной продаже валютной выручки и отсутствие эффективной борьбы с нелегальными валютными операциями не позволили в достаточной мере стабилизировать финансовую систему Украины.

И что удивительно, ни один парламентарий не попросил главу национального регулятора объяснить такие провалы в монетарной политике, а также представить свой алгоритм действий НБУ в ближайшем будущем.

Если говорить об объективных цифрах, то Украина в 2014 году привлекла внешнее финансирование от международных финансовых организаций на сумму 10 млрд долл, при этом отдав 14 млрд долл. внешних долгов. В то же время, 2015 год станет одним из самых тяжелых в финансовой истории Украины с обязательными к выплате долгами на общую сумму более 11 млрд долл. Золотовалютные резервы НБУ при этом равняются 6,5 млрд долл., что покрывает лишь 1 месяц украинского импорта. В такой сложной ситуации проблемы с девальвацией национальной валюты были неизбежными. И лишь консолидированная работа парламента, НБУ и правительства может обуздать настолько сложный кризис, щедро подкрепленный военными действиями на востоке и снижением ВВП. Ключевой же факт заключается в том, что места популизму ни в парламенте, ни в НБУ, ни в правительстве быть не должно.

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что Валерия Гонтарева, скорее всего, не является идеальным руководителем Национального банка. Но не менее справедливо и то, что она точно не является худшей главой регулятора за историю украинской независимости. Зато мы все увидели настоящее лицо новой Рады.

Максим Шевченко