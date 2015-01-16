Россияне планируют украсть у Украины газа на 50 миллионов с помощью "вышки Бойко"

Они заработают в январе и это позволит увеличить годовую добычу газа на 146 млн кубометров, что в текущих ценах составляет около 50 млн долларов, пишут "Наші гроші".

Бурение и добыча ведется на Одесском месторождении, которое находится на шельфе Украины менее чем в 100 километрах от украинского берега. Тогда как до ближайшей береговой точки Крыма более 150 км.

Добычей занимается установка "Петр Годованец". Она была приобретена в 2011 году за 400 млн долларов, что почти вдвое дороже цены производителя.

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Из-за этого скандал буровая получила неофициальное название "вышка Бойко" по фамилии тогдашнего министра энергетики Украины Юрия Бойко. Именно его ведомство занималось этим приобретением.

В 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" было захвачено Россией во время аннексии Крыма. После этого "Черноморнефтегаз" за девять месяцев добыл 1,5 млрд кубометров газа. И теперь планируется увеличение добычи газа с территории Украины.