ЕС в ближайшее время предоставит Украине 500 миллионов евро - Порошенко

Украина максимально быстро реализует взятые обязательства и завершает выполнение всех шести условий соглашения.

Украина максимально быстро реализует обязательства по меморандуму о взаимопонимании и кредитному соглашению с Европейским Союзом, поэтому рассчитывает на получение в ближайшее время транша в размере до 500 миллионов евро в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи.

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Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом говорилось во время встречи Петра Порошенко с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом в Хельсинки.

"Во время встречи было отмечено, что Украина максимально быстро реализует взятые на себя обязательства в рамках упомянутых соглашений, и на сегодня завершается выполнение всех шести условий для получения первого транша помощи (500 миллионов евро) и ожидается положительная оценка Европейской комиссии. Вице-президент Еврокомиссии заверил в продолжении всесторонней поддержки Украины со стороны Европейского Союза на пути успешных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Европейский совет 26 июня окончательно утвердил очередной пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1 миллиарда евро.

Помощь будет разделена на транши, выделению каждого из которых должно предшествовать выполнение Украиной определенных условий, в частности уважение к демократическим механизмам, верховенство закона, соблюдение прав человека, а также реализация экономических и финансовых реформ.