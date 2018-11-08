Украина предложила Китаю начать консультации о создании зоны свободной торговли

В министерстве считают, что в ближайшие пять лет товарооборот между странами можно увеличить до 20 миллиардов долларов в год.

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время встречи с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ выступил с предложением начать совместные консультации относительно предпосылок создания зоны свободной торговли между двумя странами.

Читайте такжеКитай намерен сделать юань мировой валютой

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"За несколько лет Украина существенно расширила собственную сеть преференциальных режимов торговли. Есть новое соглашение о свободной торговле с Канадой, завершили переговоры о свободной торговле с Израилем, завершаем переговоры с Турцией. Мы видим эффективность этих соглашений, поэтому предлагаю начать совместные украинско-китайские консультации относительно предпосылок создания зоны свободной торговли Украина-Китай", - цитирует Кубива пресс-служба.

Согласно сообщению, за 8 месяцев 2018 года товарооборот между Украиной и Китаем составил почти 6 миллиардов долларов США, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в ближайшие пять лет этот показатель можно увеличить до 20 миллиардов долларов США в год.

Как добавили в пресс-службе, во время встречи стороны также обсудили сотрудничество в рамках инициативы председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс - один путь", сотрудничество в сфере традиционной и альтернативной энергетики, инфраструктурных проектов, промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и агроиндустрии, инноваций и другие проекты.

Как сообщал УНИАН, Китай входит в десятку государств - крупнейших торговых партнеров Украины. Самой большой статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие.

В начале декабря 2017 года Украина и Китай подписали дорожную карту по реализации инициатив "Экономический пояс Большого шелкового пути" и "Морской шелковый путь", призванных усилить экономическое сотрудничество между Европой и Азией.

Инициатива Китая "Один пояс - один путь" предполагает развитие торговых отношений между Китаем и Европой. Посол КНР в Украине Ду Вэй отмечал, что этот проект немыслим без Украины.

Проекты в рамках "Шелкового пути" в перспективе могут позволить Украине обойти транзитные ограничения России в страны Средней Азии.