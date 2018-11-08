Рада намерена повысить ставки по ряду налогов и сборов

В том числе предусмотрено повышение с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%.

Верховная Рада Украины намерена изменить порядок администрирования и повысить ставки по ряду налогов и сборов для балансировки государственного бюджета.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие за основу соответствующих изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты (законопроект 9260) проголосовали 233 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, он предполагает в том числе повышение с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%, или согласно прогнозному показателю инфляции.

Также предусмотрено повышение с 1 января 2019 года ставки экологического налога за выбросы углекислого газа стационарными источниками с 0,41 гривни до 10 гривень за тонну и поэтапное повышение этой ставки до 30 гривень за тонну до 2023 года.

Кроме того, предполагается повышение ставки ренты за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 п.п., железной руды – на 0,8 п.п., за специальное использование лесных ресурсов - на 50%.

Согласно документу, вводится лицензирование производства, хранения, оптовой и розничной торговли топливом, а также контроль за целевым использованием топлива для авиационного транспорта.

Помимо этого, вводится раздельный учет за перемещением спирта и устанавливается перечень требований к предприятиям, получающим спирт по нулевой ставке акцизного налога.

Такие предприятия должны быть оборудованы расходомерами полученного спирта и объема произведенной продукции, информация с которых ежедневно передается в контролирующие органы. Эти нормы вступят в силу с 1 июля 2019 года, а ответственность за нарушение указанных норм - с 1 октября 2019 года.

Также вводится обложение налогом на добавленную стоимость для посылок в Украину суммарной стоимостью свыше эквивалента 100 евро для одного получателя от одного отправителя. Для этой нормы предлагается переходный период с 1 января до 30 июня 2019 года, в течение которого налогом будет облагаться товар стоимостью свыше эквивалента 150 евро.

Справка УНИАН. Верховная Рада 18 октября приняла в первом чтении проект госбюджета Украины на 2019 год, основанный на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Проект предусматривает рост доходов госбюджета по сравнению с текущим годом на 9,9%, или на 90,496 миллиарда гривень, до 1,008 триллиона гривень, за счет НДС с ввезенных в Украину товаров, налога на доходы физлиц, акцизного налога с произведенных в Украине товаров, налога на прибыль предприятий, НДС с произведенных в Украине товаров, прибыли госпредприятий.