В 2014 году отток капитала из России достиг рекордного уровня

По предварительной оценке регулятора за прошлый год из России выведено $151,5 млрд. Что фактически в два с половиной раза больше ($61 млрд), чем годом ранее, сообщает Еспресо.TV.

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Эксперты считают основной причиной оттока капитала - западные санкции, которые закрыли для российских компаний на международные финансовые рынки и создали дефицит валюты.

Как отмечает агентство Reuters, предыдущий рекорд был установлен во время кризиса 2008 года, когда вывоз капитала из России достиг $133,6.

Напомним, как сообщалось ранее, Fitch понизил рейтинги 30 российских банков, атакже рейтинг "Газпрома", "Лукойла", РЖД и еще 10 крупнейших российских компаний.