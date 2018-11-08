Депутатам-прогульщикам в этом году не выплатили более 15 миллионов зарплаты
16:21, 08 ноября 2018Финансы
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Председатель Верховной Рады отметил, что прилагает все усилия, чтобы парламент работал.
Штрафы должны заставить депутатов чаще посещать заседания Верховной Рады / фото УНИАН
В этом году депутатам Верховной Рады, прогуливающим заседания парламента, не выплатили более 15 миллионов гривень зарплаты.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
Он отметил, что прилагает все усилия, чтобы Верховная Рада работала, чтобы депутаты присутствовали в сессионном зале.
По словам Парубия, депутатов нельзя заставить ходить на пленарные заседания, и есть только один механизм воздействия - невыплата им части зарплаты в связи с отсутствием на заседаниях.
Он отметил, что с января по сентябрь 2018 года было сэкономлено 15 826 585 гривень - именно такую сумму не выплатили депутатам, которые прогуливали заседания.
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