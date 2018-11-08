Рада ратифицировала соглашение с ЕС о выделении Украине помощи на 1 миллиард евро

Президент Порошенко рассчитывает на получение транша от ЕС в размере до 500 миллионов евро в ближайшее время.

Верховная Рада ратифицировала меморандум о взаимопонимании и соглашение между Украиной и Европейским Союзом о получении нашей страной макрофинансовой помощи в сумме до 1 миллиарда евро.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом соответствующего законопроекта (0203) проголосовали 242 депутата при необходим минимуме в 226 голосов.

Согласно тексту соглашения, помощь будет предоставлена двумя траншами по 500 миллионов евро при выполнении условий программы с Международным валютным фондом и положительной оценке прогресса, достигнутого в отношении макроэкономических и структурных реформ от Еврокомиссии.

В соглашении отмечается, что помощь реализуется с пониманием того, что органы власти Украины и в дальнейшем будут уважать эффективные демократические механизмы, в частности, многопартийную парламентскую систему, верховенство закона и гарантировать уважение к правам человека.

"Общий размер кредитного соглашения – 1 миллиард евро. Он будет предоставлен нам двумя траншами. Для первого транша мы уже выполнили все технические условия, которые изложены в меморандуме", - сказала исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова, представляя законопроект.

По ее словам, ставка по данному соглашению составит не более 3% годовых, срок - не более 15 лет, а получение первого транша при ратификации соглашения возможно уже в этом году.

Как сообщал УНИАН, Европейский совет 26 июня окончательно утвердил Четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 миллиарда евро.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина максимально быстро реализует обязательства по соглашению с Евросоюзом, поэтому рассчитывает на получение транша от ЕС в размере до 500 миллионов евро в ближайшее время.